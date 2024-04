Alicudi, già tanti gli allevatori interessati alle 600 caprette selvagge: ma Animal Protection è contraria

Sono già una decina gli allevatori interessati alle 600 capre selvagge che hanno invaso la piccola isola delle Eolie.

«Ben nove sono siciliani – dice Italo Palermo, delegato municipale – mentre un altro si è fatto vivo dalla Toscana».

Ancora c’è tempo fino a mercoledì 10 aprile per inoltrare le richieste. Intanto le 600 capre hanno interessato anche i mass media inglesi: «The Guardian» e anche la Bbc hanno dedicato dei pezzi ed è quindi possibile che qualche allevatore straniero si farà avanti.

Dell’interesse già raggiunto, è soddisfatto il sindaco Riccardo Gullo: «L’ avviso – dice - scade giorno 10, quindi soltanto alla scadenza si potrà sapere quanti saranno i partecipanti. Posso dire che tanti mi contattano per avere informazioni in merito. Speriamo bene! La notizia tuttavia sta galoppando perché effettivamente l’affidamento delle capre è stato apprezzato, piuttosto che attuare altre soluzioni tipo l’abbattimento. Speriamo che funzioni, così l’applichiamo anche nelle altre isole».

Ma c’è anche chi non è affatto soddisfatto della soluzione trovata. Piera Rosati, presidente Nazionale di LNDC Animal Protection per «bloccare l’esodo delle capre» si è rivolta all’assessore risorse agricole regione Siciliana Antonino Scilla e al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«Ho appreso con sgomento – esordisce - dell’iniziativa lanciata dall’assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per l’eradicazione e la ricollocazione delle capre selvatiche attualmente presenti sull’isola di Alicudi. È interessante notare che il portale Visit Sicily, gestito dall’assessorato del turismo regionale, descriva quest’isola come adatta per un soggiorno a contatto con la natura, salvo poi decidere di non rispettare quella natura che caratterizza il territorio». È inaccettabile, infatti, che le capre selvatiche che da tempo ormai abitano l’isola – prosegue - debbano essere strappate via da quello che è a tutti gli effetti il loro habitat per essere date ad allevatori, da cui verranno sfruttate e vendute per andare al macello.