Vulcano, al matrimonio di Diletta Leotta con Loris Karius la damigella sarà Elodie

Dopo la conferma della data, che sarà sabato 22 giugno, sul matrimonio di Diletta Leotta con Loris Karius a Vulcano emergono nuovi particolari. La damigella sarà Elodie e l’isola diventerà ancora più esplosiva. Con lei dovrebbe essere presente il fidanzato, il pilota Andrea Iannone, e già nell'isola si sussurra che - chissà - anche loro potrebbero pensare a questa suggestiva location per l'eventuale matrimonio.

In attesa della pubblicazione dell’atto coniugale sul sito del Comune di Lipari, trapela che il luogo prescelto per il «fatidico» tra la giornalista più affascinante famosa d’Italia ed il portiere tedesco-inglese del Newcastle (anche se non è titolare e recentemente Striscia la Notizia in occasione di un nuovo Tapiro alla Leotta ha fatto vedere tutte le sue papere in porta..) dovrebbe essere la Chiesa degli Angeli curata da Don Lio Raffaele, che però dice di non sapere ancora nulla. Stessa dichiarazione da parte del delegato municipale di Vulcano Gilberto Iacono, che però si è lasciato scappare una frase sibillina: «Ritengo che si sposerà in chiesa…».