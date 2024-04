Vulcano, al matrimonio di Diletta Leotta tra gli invitati Eleonora Berlusconi e Luca Argentero

Le 80 camere dell’hotel a 5 Stelle di Vulcano sono già tutte prenotate per quello che sarà un matrimonio da Mille e una notte. Gli ospiti della giornalista e conduttrice televisiva catanese Diletta Leotta e del compagno Loris Karius, portiere tedesco che difende la porta del Newcastele, saranno 160. Il Therasia sarà tutto loro per il fine settimana di sabato 22 giugno.

Diletta in una recente intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In ha svelato il perché della scelta dell’isola delle Eolie. «La prima volta che andai lì, mi sono detta “io mi sposerò qua”. Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo». Il motivo lo spiega la stessa conduttrice. «Si tratta di un week-end ed è piuttosto impegnativo, dato che l’isola è difficile da raggiungere. Ci vuole una buona organizzazione. Quel giorno è davvero irripetibile, sto iniziando a emozionarmi, già da adesso».

La damigella, come è noto, sarà Elodie: su Instagram lei l’ha definita «Zia Elodie». In questi giorni sono state insieme al mare, scattando le immancabili foto in costume sotto il sole e assieme alla piccola Aria. «Vivendo lontano dalla famiglia, le amiche diventano le sorelle che ti scegli. Elo è una di loro», ha dichiarato Diletta Leotta a Verissimo. Intanto, circolano già le prime indiscrezioni sui tanti vip che presenzieranno al matrimonio dell’anno: Eleonora Berlusconi, la quarta figlia del Cavaliere, i calciatori Claudio Marchisio e Alvaro Morata, l’attore Luca Argentero. Ma sono i primi nomi, Vulcano in quel fine settimana sarà l’ombelico del mondo.