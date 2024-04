Vulcano, la famosa spiaggia delle sabbie nere torna a splendere: da Mina a Mike Bongiorno gli aficionados degli anni Sessanta

A Vulcano la spiaggia delle sabbie nere, mitica anche per le frequentazioni dei personaggi del jet set internazionale, tornerà a splendere. Tyrone Power e Linda Christian con la piccola Romina, Walter Chiari, Mina, Mike Bongiorno tra i tanti appassionati.

Ridotta ai minimi termini per le continue mareggiate che hanno anche ulteriormente avvicinato le strutture turistiche alberghiere che vi sono in località Ponente, è partita adesso l’operazione ripascimento.

Procedono difatti nell’isola delle Eolie i lavori di svuotamento delle due vasche di calma realizzate alla base del cono vulcanico di La Fossa.

L’intervento, finanziato dal Comune di Lipari - servizio di Protezione Civile - eviterà che i detriti alluvionali invadano gli immobili di Vulcano porto.

Appaltati nel mese di dicembre, i lavori sono stati avviati dopo la consegna delle aree demaniali da parte della struttura tecnica ambientale di Messina, e affidati alla ditta «Eolotrasporti» di Vulcano.

Prevedono lo svuotamento delle vasche di calma dai detriti alluvionali ed il loro versamento sull’arenile della baia di Ponente, come indicato dai provvedimenti ambientali ottenuti.

La conclusione dell’intervento è prevista per l’inizio del mese di maggio. Per il recupero della spiaggia in questi anni si era battuto soprattutto il comitato presieduto da Peppino Muscarà.

E da giugno in poi finalmente anche i vacanzieri, oltre gli isolani, vedranno risplendere il litorale famoso in tutto il mondo, come ai vecchi tempi.