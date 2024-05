Salina, i ragazzi scoprono come vivere per cinque giorni senza smartphone

Alle Isole Eolie campi scuola contro la dipendenza da smartphone e social. Il progetto Soss (Squadre operative soccorso studenti) è arrivato alla ventesima edizione con un’iniziativa tenutasi a Valdichiesa (Salina) con partecipanti non solo di Lipari e della stessa Salina, ma anche provenienti da Roma e dalla zona dei Castelli Romani, impegnati in attività nautiche, escursioni, visite archeologiche ed esplorazione dell’arcipelago.

Le attività hanno mostrato come è possibile vivere per cinque giorni, senza smartphone, in un clima di collaborazione e comunità, con il massimo della sicurezza, ma senza le consuete «comodità» delle gite scolastiche. Un sistema che permette di scoprire se stessi e gli altri, senza maschere o filtri artificiali, creando gruppi, funzionali e dinamici. «Fare a meno del cellulare e di internet - spiegano i responsabili del progetto - obbliga gli allievi a riattivare il proprio cervello per fare le cose senza il supporto continuo dei tutorial. Questo obbliga gli allievi a conoscersi e a collaborare, in tutte le attività, con lo stile proprio del team building». I ragazzi non possono spendere soldi al bar o nei locali, non possono comprare sigarette. Insomma, si vive in un ambiente totalmente diverso da quello offerto dalle normali gite, soprattutto con gli alunni delle classi superiori, per i quali assumere alcool e fumare, anche se minorenni, è diventata la normalità.