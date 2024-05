Torna la sciara del fuoco a Stromboli, l'allerta dell'Ingv: attività di alto livello

L'Osservatorio etneo dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle ore 5.38 circa di oggi, ha registrato l'inizio di un'attività sullo Stromboli. Si può vedere, dal vulcano, una sciara del Fuoco, visibile dalle telecamere e dalla traccia sismica alla stazione Istr. Dal punto di vista sismico, allo stato attuale, l'ampiezza del tremore vulcanico si attesta sui livelli alti, dunque desta interesse tra gli esperti.

Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e in quella che viene chiamata l'ampiezza degli explosion quakes. I segnali delle reti in questo momento non mostrano variazioni significative.

La sciara del Fuoco corre lungo il fianco settentrionale dell'isola ed è delimitato da due creste. Con la sua incessante attività continua ad essere una delle principali attrazioni turistiche dell'isola.