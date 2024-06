Panarea, le navi da sogno dei grandi stilisti: tornano Dolce e Gabbana e Giorgio Armani

Alle Eolie "sfilano" gli stilisti Giorgio Armani e Dolce e Gabbana con i loro yacht, ma in bella mostra c’è anche il lussuoso panfilo da 70 milioni di euro Joe che appartenne a Michael Jordan, il sei volte campione Nba ed ex leggenda dei Chicago Bulls, primo sportivo a diventare miliardario.

Al largo della piccola isola delle Eolie è anche tornato Giorgio Armani che con il suo Main non sfigura affatto. Gli interni sono stati curati personalmente da Armani nel suo stile essenziale ed elegantissimo e viene utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda.

Joe, di 70 metri, avvistato tra Stromboli e Panarea, con un valore di 70 milioni, a bordo ha anche un vero campo da basket voluto dall’ex patron campione mondiale. È stato costruito nei cantieri tedeschi Abeking & Rasmussen. Ha due motori a diesel Caterpillar, e una velocità di 14 nodi. È in acciaio e la sovrastruttura in alluminio, ha bandiera delle Isole Cayman, ospita 12 turisti con 24 d’equipaggio. 10 milioni di dollari all’anno occorrono per la gestione.

Panarea continua ad essere meta di mega yacht. A Stromboli ha gettato le ancore Cecile B, di 43 metri. Costruito in Italia da Overmarine Groupe, la sua velocità massima è di 15,0 nodi. Può ospitare 12 turisti con 7 d'equipaggio. È stato progettato da Alberto Mancini. Attualmente naviga sotto bandiera di Malta, il terzo stato di bandiera più popolare per i superyacht con un totale di 1.081 yacht registrati.