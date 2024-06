Centinaia di pellegrini a Messina per Sant'Antonio

Grande devozione a Messina oggi per la solennità di Sant’Antonio di Padova. Nella Basilica antoniana, grande pellegrinaggio di migliaia di devoti del Santo Taumaturgo che, come ogni anno, giungeranno dalla Sicilia, dalla Calabria e da altre regioni italiane. Per molti sarà l’occasione per rendere omaggio alla statua miracolosa di Sant’Antonio, fatta realizzare ed intronizzare da S’Antonio Annibale nell’abside del Santuario da lui costruito, rimasta indenne nel terremoto del 1908. Per venire incontro ai tanti devoti antoniani che giungeranno sono state programmate 9 Sante Messe durante l’arco della giornata, a partire dalle ore 7,00 sino alle ore 19. Il Santuario rimarrà aperto anche nelle ore pomeridiane. Nel cortile antoniano si potrà visitare il Carro Trionfale del Santo che uscirà in processione domenica prossima, trainato da pellegrini e tiratori. Alle ore 19,00 l’Arcivescovo di Messina celebrerà il solenne Pontificale della festa. Come da tradizione verranno distribuiti oltre 7.000 panini del cosiddetto “Pane di S. Antonio” durante l’intera giornata, e sarà possibile l’Offerta dei Gigli da parte dei devoti all’altare del Santo. La Basilica di Sant’Antonio rimarrà aperta dalle ore 6,30 sino alle ore 22. Le celebrazioni si concluderanno alle ore 20.30 con la banda musicale.