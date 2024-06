Filicudi, salvata la tartaruga che aveva mangiato plastica

A Filicudi soccorsa in mare una tartaruga con occlusione intestinale a causa della plastica. Al Turtle Point dell’isola eoliana gestito dalla biologa romana Monica Blasi, è arrivata una caretta caretta molto particolare, solo quattro scudi laterali nel lato sinistro invece di cinque come tipico della specie. La causa: «Una occlusione gastrointestinale da ingestione di plastica... - commenta la presidente di Filicudi Wildlife Conservation pronto soccorso tartarughe Monica Blasi- ed è stata subito sottoposta alle prime cure». «Ma la sorpresa più bella della giornata - aggiunge - è avvenuta al tramonto quando un grosso capodoglio è apparso davanti a Pecorini mare e ci ha permesso di registrare quasi due ore di pattern acustico durante le sue battute di caccia ai calamari».

Intanto, è stato organizzato un corso per volontari sulle spiagge delle tartarughe marine nelle isole Eolie che si terrà a Santa Marina Salina il 21 giugno alle ore 15. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti gli isolani interessati a collaborare per il monitoraggio delle spiagge delle tartarughe marine e a chi sarà presente per tutto il periodo estivo sulle isole.Programma del corso: ecologia e biologia delle specie di tartarughe marine nel Mediterraneo (Michelle Gelippi); problemi di conservazione per la Caretta caretta nelle isole Eolie (Angelica Luongo); le isole Eolie come area di nidificazione per la Caretta caretta: dati storici e trend futuri (Monica Blasi); codice di condotta da seguire durante un evento di deposizione o schiusa (Vittoria Fiandino); recupero e soccorso di tartarughe marine in difficoltà: riconoscimento, recupero e trasporto (Monica Blasi); principi di primo soccorso (Ilaria Melato).