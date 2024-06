Eolie, a nuoto sulla rotta dei delfini per salvaguardare il mare

La soddisfazione è dell’organizzatrice Monica Blasi, presidente di Filicudiconservation che ha richiamato numerosi appassionati provenienti da ogni parte d’Italia. «Con questo fantastico gruppo di nuotatori professionisti esperti di nuoto in acque libere – dice - abbiamo nuotato intorno all'isola di Panarea per circa 7,7km senza mai fermarci. È stata dura con la corrente a sfavore in alcuni tratti e la temperatura dell'acqua ancora sotto le medie stagionali, ma la fatica è stata ripagata dall'avvistamento di un bel gruppo di 10 Tursiopi proprio nelle acque della nuotata. Meraviglioso... Grazie a tutti per aver abbracciato la nostra causa con tanta passione ed entusiasmo».

La «passeggiata» in mare è stata effettuata dai nuotatori trainando una bottiglia di plastica, per testimoniare le difficoltà che possono incontrare i delfini in queste rotte e i pericoli a cui vanno incontro senza una adeguata protezione delle loro aree di alimentazione e riproduzione, che l’associazione ha caratterizzato, e che sono pronte per essere protette con adeguate misure di tutela.

In squadra anche Monica Blasi, PhD dell’Università La Sapienza di Roma, fondatrice e presidente di Filicudi Wildlife Conservation, Giulia Noera, campionessa italiana in carica nei 50/100 stile libero e 50 farfalla, Stefano Salvatori, dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, ed Enza Spadoni, PhD della scuola superiore Sant’Anna di Pisa che ha tra i propri focus quello della sostenibilità ambientale.

Foto notiziarioeolie.it