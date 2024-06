Ondata di vip alle Eolie, De Sica e Lopez a Panarea e Alberto Tomba a Lipari

Alle Eolie la scalata dei vip. A Lipari è tornato Alberto Tomba, a distanza di una trentina di anni. In precedenza aveva gareggiato in una competizione con off shore. C’era pure Jerry Calà. Stavolta ha accettato l’invito del giovane operatore turistico Bartolo Puglisi che con l’imbarcazione ha fatto fare un periplo delle isole tra faraglioni e bagni in mare nelle calette.

A Panarea è ormai di casa Christian De Sica che sbarca sempre ben volentieri. Una tappa d’obbligo è la rosticceria Da Claudia per gustare più di un arancino. Nella boutique Raya c’è stato anche un selfie con un fan. Jean Alesi, ex pilota di Formula uno, alle Eolie è arrivato in aliscafo. E il marittimo Nunzio Raffaele non se l’è fatto scappare. A Panarea anche Massimo Lopez che ieri sera ha partecipato ad una festa organizzata da Lidia Cincotta ed Edoardo Omero a La Piazza e si è esibito insieme al gruppo Soundgood di Francesco Megna a cui si sono aggiunti Livio Sciacchitano ed Andrea Biviano, raccogliendo applausi scroscianti.