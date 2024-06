Festa alle Isole Eolie, si schiudono le prime uova della lucertola in via di estinzione

Sono nate. «Dopo i tentativi dell’anno scorso, che non erano andati a buon fine - dice soddisfatto Pietro Lo Cascio, responsabile dell’associazione Nesos di Lipari -, siamo felici di annunciare che finalmente il programma di captive breeding del progetto Save the Aeolian Lizard comincia a dare risultati sperati. Si sono schiuse le prime uova della lucertola delle Eolie Podarcis raffonei».

Coadiuvato da Francesco Allegrino, responsabile del programma di allevamento, Lo Cascio spiega che «le piccole lucertole misurano 33 millimetri, dal muso alla cloaca, mentre la coda è lunga quasi il doppio, 61 millimetri. Le abbiamo appena trasferite dall’incubatrice a un terrario provvisorio, in attesa di liberarle su uno degli isolotti scelti per ospitare le nuove popolazioni. È un primo importante risultato, ottenuto grazie al costante impegno per ricreare in modo ottimale le condizioni ideali di allevamento e alle osservazioni che hanno permesso di acquisire necessarie conoscenze sulla biologia riproduttiva di questa specie».