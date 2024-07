Auto storiche in passerella, sfilata per le strade di Lipari

A Lipari la 14ª edizione del Trofeo Gattopardo con le auto storiche. La manifestazione, organizzata dall’associazione messinese Acais, presieduta da Andrea Alessi e collaborato dall'albergatrice Fabiola Famularo, ha regalato spettacolo e attirato centinaia di appassionati e curiosi.

Tra le vetture storiche hanno sfilato per un giro dell'isola, Jaguar, Alfa Romeo, Rolls Royce, Lancia, oscar annoverati nei vari musei dell’automobile. Degna di nota è pure la Porsche 911 SC Safari, una delle due vetture costruite dalla casa di Stoccarda per il Safari Rally dell’Africa Orientale del 1978. Complessivamente 35 equipaggi provenienti da parecchie regioni d’Italia oltre che da paesi esteri come Malta, Svizzera e Stati Uniti d’America. Tutti modelli che hanno appassionato il mondo dei vip dell’epoca, come il principe Raneri di Monaco, Gianni Agnelli e Sophia Loren. Celebrati anche i 70 anni della Giulietta e anche i 60 anni della Porsche. Testimonial della kermesse è stato ancora una volta Giovanni De Virgilio, figlio dell’ingegnere Francesco De Virgilio, progettista del primo propulsore al mondo di «sei cilindri a v» della Lancia Aurelia, nonché diretto nipote dei Lancia, fondatori della casa automobilistica omonima.