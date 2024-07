Salina, grazie alla sensibilità di un isolano salvato un Falco che era rimasto ferito

A Salina un altro Falco Gheppio è stato salvato dalle guardie della riserva di Salina. «Grazie all’isolano Giuseppe Castorina che lo ha rinvenuto in paese, per la sua sensibilità e per avermi portato in tempi brevi questo bellissimo esemplare, è stato messo in libertà nel suo habitat dove è stato trovato».

A raccontare la vicenda è Elio Benenati, capo della riserva naturale di Monte Fossa delle Felci di Salina. «Mi è stato consegnato denutrito e non volava più – spiega - quando non volano per due giorni non possono più attaccare la preda e muoiono. Gli ho dato della carne per più di una settimana e quando l'ho visto pronto l'ho fatto volare dove è stato trovato. Succede – aggiunge il comandante Benenati - perché sbattono da qualche parte è prima che si riprendono ci vuole tempo e perdono forza per cacciare.

L'ha trovato un signore e me lo ha consegnato in una scatola. Era molto grave e non credevo di salvarlo. La mia esperienza mi ha premiato, non è stato trovato in riserva ma nel paese. Ci vuole passione per questo lavoro, ogni settimana mi portano uccelli feriti grandi e piccoli. Nè ho già salvati una cinquantina.