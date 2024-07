Pazienti con il morbo di Parkinson attraversano a nuoto lo Stretto di Messina

Si è tenuta questa mattina la Swim for Parkinson: 30 nuotatori - tra persone con il Parkinson, familiari e neurologi - provenienti da tutta Italia, sfidando il mare aperto e le sue correnti, hanno attraversato lo Stretto di Messina bracciata dopo bracciata.

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson onlus allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa e di raccogliere fondi in favore del Progetto Outdoor, per migliorare la qualità della vita delle persone con il Parkinson attraverso l’attività fisica.