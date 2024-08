Il papà di Amazon Jeff Bezos a Lipari, la gita e la cena esclusiva

Ben cinque taxi per raggiungere il ristorante Filippino di Antonio Bernardi jr a Lipari. Li ha prenotati Jeff Bezos, patron di Amazon con la fidanzata Lauren Sanchez, mano nella mano mentre guidavano la fila, scendendo dal pontile. I due mega yacht ancorati in rada e con un tender hanno raggiunto prima Marina Corta per un breve giro in piazza e poi Marina Lunga. Attraccati al pontile e poi in taxi. Con loro ci sono Eva Longoria, attrice, regista produttrice cinematografica statunitense, Kim Kardashian attrice e modella statunitense e il famoso giocatore di football americano Tony González con sua moglie Ottobre. In tutto 12 persone più la security. Un’ala del ristorante riservata solo a loro con tavolo reale e servizio in esclusiva organizzato dall'ad Antonio Bernardi jr. e Pawel. Hanno gustato i vari tipi di antipasti e poi una spaghettata con astici e aragoste accompagnata con del buon vino di Salina prodotto dalla famiglia Caruso che già conoscevano.

Insomma, per tutti, a partire da Bezos e company, circa due ore tra i profumi della cucina eoliana con un occhio anche alla luna che illuminava il mare isolano. Spettacolo su spettacolo. E anche per il team del giovane erede Bernardi (Nonno Antonio può essere più che orgoglioso) che a pieni voti ha superato quest'altro esame di grande prestigio.