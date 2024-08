Da Verdone a De Laurentiis, Panarea è sempre l'isola dei vip

Christian De Sica ormai a Panarea è di casa. Torna quasi tutte le estati per i giri in barca e per gustare gli arancini e avrà parlato così tanto bene della più mondana isola delle Eolie che anche il cognato, Carlo Verdone, ha fatto un salto.

E l’attore-regista, tra un bagno in mare tra gli isolotti che fanno corona a Panarea, non poteva mancare una tappa al bar Da Carola per gustare le prelibate granite. Se si considera che anche Massimo Ghini sovente si è visto a Panarea, anche per lunghi periodi ,tanto che affitta per un mese una villa, non è da escludere che prima o poi la panoramica isola delle Eolie possa essere il set per un film.

A Ghini è anche piaciuta l’idea di un cinepanettone nell’Arcipelago e in particolare a Panarea. Certo con l’avvento di Carlo Verdone potranno anche esserci anche altre idee. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis è invece tornato alle Eolie. A passeggio sul Corso di Lipari, ma imbronciato dopo il 3 -0 di Verona e al telefono a voce alta dice «Appena torno...».