Eolie, anche due ragazze isolane a Miss Universo e al concorso Bellezza Nazionale

Due eoliane selezionate per le finali di Miss Universo Italy e per Bellezza Nazionale. Si tratta di Giulia Ristuccia e Maria Bruna Alleruzzo. Giulia Ristuccia, è figlia di Claudio di Salina e di Angela Scorsone di Lipari e si è qualificata per la finale nazionale di Miss Universe Italty 2024 che avrà luogo a San Ferdinando in Puglia da giovedì 12 al 18 settembre.

Poi ci sarà la finalissima del 18 settembre, condotta da Beppe Convertini, durante la quale si eleggerà la Miss italiana che avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla finale mondiale del più prestigioso concorso di bellezza che si terrà il prossimo 16 novembre a Città del Messico. Miss Universo è un concorso di bellezza organizzato dalla Miss Universe Organization. Si tratta di uno dei più prestigiosi al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori.

Nato in California nel 1952, è gestito dal gruppo WME/IMG, che lo ha rilevato dal magnate Donald Trump nel 2015. Insieme con i concorsi rivali Miss Mondo, Miss International, Miss Supranational e Miss Grand International, è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo. Tutti insieme formano i Grand Slam beauty pageants (Concorso di bellezza del Grande Slam).