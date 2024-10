Lipari, la Festa dei Popoli con Eugenio Bennato e l'isola diventa internazionale

Per la quinta volta i popoli sono tornati a Marina Corta: un porticciolo, e una piazza, simbolo di millenni di incontro e mescolanza di genti, lingue e culture. È dal neolitico, quando i primi esseri umani le raggiunsero per la prima volta a bordo di piroghe in legno, che queste isole offrono un porto sicuro a naviganti ed errabondi in cerca di ossidiana e terre da coltivare, e che qui, capanna dopo capanna, villaggio dopo villaggio, diedero inizio a comunità insulari fluide e aperte.

Il Comune di Lipari vanta, tra la popolazione residente, la presenza di quasi mille abitanti di origine straniera, poco meno dell’8% del totale. Soprattutto romeni, marocchini e srilankesi. Ma poi a intrecciarsi in questo meticciato anche: ucraini, turchi, russi, bielorussi, tunisini, senegalesi, francesi, bulgari, tedeschi e belgi. E ancora: birmani, pakistani, cubani, statunitensi, argentini e brasiliani. Anche quest’anno la notte della Festa dei Popoli è stata la loro notte su iniziativa del «Magazzino di Mutuo Soccorso».