Un airone bianco passeggia a Stromboli

«Ha scelto Stromboli… forse per riposarsi, forse per riprendere le energie prima di spiccare il volo per il suo viaggio». L’Airone è stato avvistato nella vulcanica isola delle Eolie da Carolina Barnao, di origini palermitane, ma per amore vive alle pendici di Iddu.

«Un airone bianco dice - da qualche giorno abita qui, passeggia con calma; con la sua incredibile eleganza incanta tutti noi che, ammirati, stiamo a guardarlo stupiti. Il “nostro” veterinario lo ha osservato, ci ha istruito. Ha bisogno di bere, e qualcuno gli porta acqua fresca ogni tanto, cercandolo tra le dune dove normalmente lo si incontra, invitando i mezzi di passaggio a rallentare perché, a volte, l’airone ha voglia di attraversare la strada. Eccolo lì, a ricordarci il posto in cui viviamo, a riconciliarci con l’ambiente che ci “ospita”, ad insegnarci che siamo comunità».

L’airone bianco maggiore (Ardea alba) è il più grande della sua famiglia e può superare il metro di altezza. In Italia il primo nido è stato trovato solo nel 1990. L’airone bianco maggiore costruisce il nido nascondendosi tra i canneti e nidifica sia in coppie che in colonia (dette garzaie), anche con altri Ardeidi. Si ciba di pesci e anfibi, rettili e piccoli mammiferi, nonché, talvolta, di uccelli di piccole dimensioni.