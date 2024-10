Eolie, mille alberi per il futuro: nelle scuole arriva anche la talea dell'albero Falcone

Si conclude il progetto dell’istituto comprensivo dell’Arcipelago, «Mille alberi per il futuro delle Eolie». Il generale Raffaele Pio Manicone del raggruppamento biodiversità dei carabinieri di Roma ha consegnato alle scuole di Stromboli, Salina e Lipari mille piantine che diventeranno altrettanti alberi di corbezzolo, leccio e phyllirea.

“«È la festa dell'ambiente, delle Isole e della legalità - commenta soddisfatta la dirigente Mirella Fanti -. A tutte le scuole è stato donato anche l'Albero di Falcone, proveniente dalla specie che si trova in via Notarbartolo a Palermo, dove abitava il magistrato ucciso dalla mafia. Sono state due giornate di festa per alunni, docenti, famiglie e autorità nazionali, provinciali e locali, che hanno condiviso la gioia di stare insieme per il futuro dell'ambiente. Queste piante hanno attraversato tutta l'Italia per arrivare fino alle nostre Isole, portate dalla buona volontà delle donne e degli uomini dei carabinieri. Gli alberi sono simbolo di vita e verranno messi a dimora nei giardini delle scuole ed in zone limitrofe che hanno bisogno di rimboschimento».