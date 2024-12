Jill Biden a Gesso, per lei lungo applauso e folla in festa

La first lady Usa ha citato una specialità gastronomica locale, le «braciole alla messinese» che, ha rivelato, «ho avuto occasione di servire assieme a degli gnocchi alla Casa bianca». «Il valore di lealtà, il duro lavoro e lo spirito di generosità che i miei bisnonni hanno portato in America - ha aggiunto Jill Biden - sono vivi ancora. Io oggi qui sento calore di casa».

«È bellissimo è incredibile, grazie per un benvenuto così caloroso, non lo avrei mai immaginato. Come first lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo americana». Lo ha detto Jill Biden nel suo intervento da un palco, in piazza a Gesso, villaggio del Comune di Messina in cui sono originari i suoi bisnonni poi emigrati negli Stati Uniti.

A Sigonella Jill Biden aveva commentato il suo arrivo Italia con la frase ‘ho lasciato il meglio per ultimo» e dicendo che per lei è stato «l’onore della mia vita» servire come first lady.

La festa a Gesso

Tra le persone presenti alcune anziane donne, originarie di Gesso, che conoscevano i parenti della first lady, come Grazia Celona, 90 anni. «Sono felicissima di essere qui a onorare la first lady americana. Io ho molti parenti che sono di Gesso e sono andati in America. Anche io sono andata via, ormai vivo a Torino, ma oggi non potevo mancare per onorare la nostra compaesana», ha detto la donna seduta su una sedia in piazza e avvolta dalla bandiera degli Stati Uniti, spiegando la sua presenza nel villaggio dove è nata e dove è tornata per l’occasione accompagnata da una familiare. Partita da Torino, dove vive, ha affrontato il lungo viaggio fino a Messina per «onorare la compaesana» Jill Tracy Biden, nata Jacobs.

Su un balcone è esposto uno striscione con l’immagine della first lady e la scritta We love you.

Il sogno che si avvera

«Sono passati quattro anni da quando abbiamo mandato l’invito alla first lady e siamo davvero felicissimi di avere raggiunto questo obiettivo. Ci speravamo ma non credevamo che fosse possibile». Lo ha detto Tonino Macrì, presidente dell’associazione culturale La Perla dei Peloritani che con Antonio Federico e Mario Sarica hanno scoperto le origini «ibbisote» di Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti. La First Lady arriverà a breve a Gesso, dove sono nati i ai suoi bisnonni.

«I sogni si realizzano - aggiunge Macrì - questo è un evento storico per questo villaggio ma per l’intera città di Messina. Vogliamo chiedere tante cose alla First Lady, che questo legame non si dissolva con questa giornata e rimanga un contatto diretto con le persone che anni fa raggiunsero da Gesso gli Usa».