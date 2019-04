Eolie, a Vulcano inaugura il primo campo di calcio a 5

È stato inaugurato domenica mattina, alla presenza delle massime autorità civili e militari eoliane, il nuovo campetto di calcio a cinque dell’isola, fatto realizzare dalla parrocchia Santissimi Angeli Custodi diretta da don Raffaele Lio.

Come si legge nel Giornale di Sicilia di oggi, il rettangolo di gioco è stato realizzato nel terreno donato alla Chiesa dalla famiglia Pavia e intitolato alla memoria di Elisabetta Pavia. Il campetto è stato finanziato nell’ambito del bando “Sport e periferie” del Coni, per quasi 168 mila euro e si trova vicino alla struttura della basket Eolie, nei pressi della chiesa del porto.

Ancora un altro traguardo raggiunto da padre Raffaele Lio il quale, da quando è giunto alle isole Eolie, non perde mai occasione per migliorare le strutture.

