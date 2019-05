Basket, Capo d'Orlando a caccia della A-1. Sodini: "Non ci poniamo limiti"

Sarà Biella l'avversaria dei quarti di finale dei play-off di serie A-2 per la lanciatissima Benfapp Capo d'Orlando che almeno fino alla finale avrà il vantaggio del fattore campo nelle eventuali belle di una post season appena iniziata e lunghissima per chi vuole arrivare fino in fondo visto che la potenziale quinta gara potrebbe essere il 20 giugno.

Un passo alla volta i paladini hanno la voglia e la forza di arrivarci anche se già la sfida ai piemontesi rischia di non potersi chiudere rapidamente come contro Ravenna.

Si parte sabato 11 e lunedì 13 al "PalaSikeliArchivi", poi la serie si sposterà nel catino piemontese per gara-3 giovedì 16 e per gara-4 sabato 18. Biella, che aveva perso in volata 77-73 all'andata a Capo d'Orlando infliggendo al ritorno il passivo più pesante alla vincitrice morale del girone Ovest (96-75, ultimo ko dei paladini) ha eliminato in 4 partite Udine ribaltando il fattore campo grazie ad un roster rinforzato dall'arrivo dell'esperto Michele Antonutti, ala nel mirino anche dei biancazzurri prima dell'ingaggio di Joe Trapani.

"Per come è andata la stagione non ci poniamo limiti - spiega Sodini -. Abbiamo sempre parlato di un programma biennale, io sono sceso dalla Serie A per riportare Capo d'Orlando dove merita. La società ha avuto il merito di costruire questa squadra, con giocatori come Triche, Parks, Bruttini, Mei e ora Trapani, affiancati da giovani che hanno voglia di emergere. Abbiamo dimostrato di poter essere competitivi con tutti. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, che hanno un grande equilibrio e che non perdono dal 31 gennaio, bisogna che ogni tanto glielo dica. Il 3-0 su Ravenna ci ha permesso di avere una settimana piena di lavoro e un paio di giorni di riposto che servono per recuperare gli infortunati".

