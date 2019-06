Gran premio di Lettonia amaro per Cairoli: il siciliano cade in gara 2

Gran Premio di Lettonia amaro per Toni Cairoli. Il nove volte campione del mondo, infatti, sulla pista di Kegums - dove si è presentato febbricitante - chiude al terzo posto Gara-1 vinta dall’olandese Jaffrey Herlings davanti allo svizzero Arnaud Tonus, Ma è in Gara-2 che arriva il risultato negativo per il campione di Patti.

Cairoli finisce malamente a terra dopo soli due giri e dolorante ad una mano è costretto ad abbandonare la corsa. Per lui uno zero in casella che pesa tantissimo in ottica iridata; soprattutto perchè a vincere la prova è lo sloveno Tim Gajser che precede il francese Romain Fevbre e lo svizzero Jeremy Seewer. In classifica generale, Gajser allunga decisamente su Cairoli, guidando con 243 contro 222 del siciliano.

