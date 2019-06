In Germania ancora doppietta di Gajser, Cairoli a casa per un infortunio

Ancora una doppietta per Tim Gajser nel Gp di Germania di motocross, decima prova del Mondiale disputata sul circuito di Teutschenthal, mentre il nove volte campione del mondo Tony Cairoli non ha preso parte alla gara a causa di un infortunio. Adesso il siciliano insegue a 83 punti di distanza dallo sloveno sempre più leader della classifica generale

. Sul circuito di Teutschenthal, in gara 1 Gajser ha preceduto gli svizzeri Arnaud Tonus e Jeremy Seewer, mentre in gara 2 ha tagliato il traguardo precedendo il lettone Pauls Jonass e ancora lo svizzero Arnaud Tonus. Con i 50 punti di oggi, Gajser tocca quota 441 punti in classifica generale, mentre Cairoli rimane a 358 quando mancano 8 gare alla fine del campionato. Prossimo appuntamento il 7 luglio in Indonesia, sul circuito di Palembang, con la undicesima prova mondiale.

© Riproduzione riservata