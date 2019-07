In Indonesia Gajser vince ancora e allunga sul messinese Cairoli

Tim Gajser vede il trionfo nel Mondiale di motocross sempre più vicino. In Indonesia, per l’11^ prova iridata disputata sul circuito di Palembang, lo sloveno della Honda si è imposto in gara-1 davanti al britannico Max Anstie e allo svizzero Jeremy Seewer allungando in maniera decisa in classifica generale su Tony Cairoli.

Il siciliano, ancora fermo a causa di un infortunio alla spalla, è infatti distante 130 punti da Gajser, che è stato protagonista di una caduta in gara-2.

Ad aggiudicarsela Romain Febvre davanti al leader iridato, ma è un secondo posto che vale tanto per lo sloveno. Primo podio stagionale per Glenn Coldenhoff sulla KTM. Quando mancano 7 gare alla fine del campionato, Gajser sale a 488 punti, mentre Cairoli resta a 358. Prossimo appuntamento il 14 luglio ancora in Indonesia, ma sul circuito di Semarang, con la dodicesima prova mondiale.

© Riproduzione riservata