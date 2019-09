Basket, Fortitudo e Orlandina: la sfida continua

Sfida senza fine tra Agrigento e Capo D'Orlando. Le due squadre si troveranno ancora difronte domani a Piazza Armerina per un nuovo test amichevole.

È la quarta volta che tra partite di allenamento, sfide di Supercoppa e Trofeo Sant'Ambrogio, le due compagni si sfidano questa estate. Agrigento ha battuto i messinesi nelle partite che hanno avuto un prezzo. Vittoria netta nel girone azzurro di Coppa Nazionale e successo nell'ultima sfida del torneo di Reggio Calabria.

La squadra di Sodini però ha avuto diverse attenuanti. I paladini in queste partite hanno dovuto fare a meno di uomini chiave. Mercoledì si spera che possano recuperare gente come Kinsey, Bellan e Lucarelli, questo per equilibrare la partita.

Agrigento è sulla buona strada per trovare la forma migliore in attesa dell'avvio della stagione regolare.

Il 6 ottobre la Fortitudo debutta tra le mura amiche contro la Junior Casale Monferrato - ma la novità della Supercoppa di Lega 2, disputatasi nella prima metà di settembre, ha imposto tempi più ristretti e un ritmo più serrato del solito, con partite vere, che hanno testato il livello tecnico della squadra già da subito.

