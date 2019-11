Basket, la Zs Group Messina sfida il Barcellona: si prevede match equilibrato

La ZS Group Messina torna a giocare tra le mura amiche dopo la convincente prestazione di Comiso. Altro big match per i peloritani che ospitano la pari classifica Or.Sa. Barcellona. Le due formazioni, insieme all’Olympia Comiso, con 14 punti all’attivo, inseguono a due lunghezze le battistrada Alfa Catania e Virtus Ragusa.

La sfida si presenta molto equilibrata, l’Or.Sa. è una squadra giovane e talentuosa, ben allenata da Beto Manzo, che in trasferta ha ottenuto ben quattro vittorie. Il centro Bernath (18 ppg), il play Alberione (17.6 ppg) e l’ala Sindoni (13.4 ppg) sono i giocatori più prolifici. I barcellonesi vogliono dare seguito al successo di domenica scorsa ad Acireale, giunto dopo due sconfitte consecutive, per non perdere altro terreno rispetto alle prime della classe. Ma troveranno di fronte una squadra determinata, che vuole rimanere più a lungo possibile nelle zone alte della classifica.

Il team allenato da Pippo Sidoti e Francesco Paladina punta al quinto successo consecutivo e vuole sfruttare il fattore campo. Al PalaMili si prevede una buona cornice di pubblico: appuntamento da non perdere per gli appassionati e tifosi peloritani, chiamati a sostenere gli scolari in questa sfida di alta classifica.

La palla a due del match tra ZS Group Messina e Or.Sa. Barcellona è prevista per le ore 18.00 di domenica 2 dicembre. Dirigeranno l’incontro gli arbitri ragusani Alessandro Lorefice e Francesco Giunta.

