Tennis, Vela Messina in finale scudetto e il Ct Palermo vede l'A-1

Battendo il Siracusa, il Ct Vela Messina festeggia la finale scudetto ottenuta in serie A-1 e sorridono anche le due squadre di A-2 del Ct Palermo. Contro pronostico, la formazione maschile ha vinto la partita di andata dei play off per la promozione nella massima serie contro il Pistoia e il team femminile ha strappato un 2-2 al più competitivo Tc Mestre.

Il Messina non ha fallito l'occasione di vincere l'incontro di ritorno nel derby con il Match Ball con un netto 4-0 e accedere a Lucca alla sfida finale per lo scudetto con il Selva Alta di Vigevano che ieri solo per 11-9 al terzo set del doppio di spareggio ha prevalso sul Park Genova. Sui campi del circolo di via Libertà, netto il successo dei messinesi dopo i quattro singolari. Gianluca Naso, Fausto Tabacco, Salvo Caruso e Giorgio Tabacco hanno battuto rispettivamente Massara, Ingarao, Sousa e Zito. Solo Ingarao è riuscito a conquistare un set.

Encomiabile la prestazione della squadra maschile del Ct Palermo che opposta al Pistoia, vincitrice del suo raggruppamento nella fase a gironi, non godeva dei favori del pronostico. Invece la formazione del capitano Davide Cocco ha dato una grande dimostrazione di carattere e grinta. Subito in vantaggio per 2-0, grazie ai successi di Omar Giacalone contro il quotato Matteo Viola (già n.117 Atp) e di Claudio Fortuna su Brunetti, il Palermo ha ceduto il punto con il sedicenne Gabriele Piraino, per poi passare sul 3-1 con la vittoria molto significativa dello spagnolo Gomes Herrera sul forte tedesco del Pistoia, Oscar Otte (n. 164 Atp). A dare il punto della vittoria sono stati Gomez e Piraino in un doppio molto equilibrato risolto dalla coppia palermitana per 10-3 nel set decisivo. Domenica prossima a Pistoia basterà un pareggio per il salto in A-1.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata