Powerlifting, il messinese Michele Peluso convocato per gli Europei

Un'altra avventura aspetta Michele Peluso. Il quarantenne, originario di Motta d'Affermo, in provincia di Messina, è stato convocato dalla Federazione italiana di Powerlifting per gli europei master che si terranno ad Albi, in Francia.

Non è una novità per Peluso, che già aveva vinto la competizione si è svolta in Ungheria, a Gyor. Una grande soddisfazione per Peluso, uno dei grandi specialisti ormai affermato in tutto il mondo: il siciliano infatti nella sua carriera ha conquistato medaglie a livello italiano (diversi record tra cui ben 21 ori) e mondiale (due bronzi e due argenti), con adesso la soddisfazione e l'alloro massimo a livello europeo.

