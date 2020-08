Gp di Riga, trionfo per il messinese Cairoli: agguantati primo e quarto posto

Trionfo per Tony Cairoli al Gp di Riga. Secondo appuntamento consecutivo del Mondiale di motocross sul tracciato di Kegums, in Lettonia, e prima vittoria stagionale per il nove volte campione del mondo.

Il 34enne siciliano della Ktm, sul percorso dove un anno fa rimediò l’infortunio alla spalla che gli costò il resto della stagione, prima vince gara 1 davanti a Romain Febvre e Jeffrey Herlings e poi, nonostante una caduta nel finale, riesce a chiudere al quarto posto il secondo round vinto da Arminas Jasikonis e ottiene così la vittoria del Gp di Riga, la 90esima in carriera.

Un successo che permette a Cairoli anche di rilanciarsi nel Mondiale, dove si riprende il terzo posto salendo a quota 129 punti, dietro Herlings (170) e Tim Gaijser (142). Domenica il quinto appuntamento del 2020, il terzo di fila sul tracciato lettone che sarà denominato come Gp di Kegums.

© Riproduzione riservata