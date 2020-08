Offshore Uim, conquistato il record mondiale sulla tratta Messina-Vulcano-Messina

Con il tempo di 51 minuti e 54 secondi i campioni Maurizio Schepici e Giampaolo Montavoci hanno conquistato il record mondiale offshore Uim sulla tratta Messina-Vulcano-Messina coprendo un percorso di 65 miglia nautiche. Erano a bordo del Tommy One, partito dalla Marina del Nettuno, quartier generale della Tommy Racing Team Offshore Power Boat, squadra di Schepici e Montavoci. Per la preparazione e durante il percorso i piloti ed il Tommy One sono stati assistiti dalla Nautica Femminò.

"Non è stato facile conquistare l’obiettivo -ha dichiarato Maurizio Schepici - soprattutto nella parte iniziale del

percorso verso Milazzo abbiamo dovuto fronteggiare un metro d’onda che non ci ha permesso di andare ancora più veloci." Nel tratto più veloce verso Vulcano il Tommy One ha raggiunto le 105 - 110 miglia marine riuscendo così a recuperare minuti preziosi. Nonostante il metro d’onda l’imbarcazione è riuscita a navigare con una media di 75 nodi.

"Non abbiamo mai mollato - ha dichiarato Giampaolo Montavoci - Ci tenevano tantissimo a compiere quest’impresa ed abbiamo dato tutto! Grazie anche a chi ci ha fornito tanta assistenza, il loro supporto è stato preziosissimo." Particolarmente soddisfatto Maurizio Schepici che ha compiuto l’ impresa nella sua Messina, città dove ha vissuto fino all’età di 18 anni e dove torna spessissimo. Grande soddisfazione è stata espressa anche da Salvatore e Tonino Femminò di Nautica Femminò. «Da messinesi - hanno detto - siamo felici di aver potuto fornire anche noi insieme a Suzuki il nostro contributo per il raggiungimento di questa grande impresa». (ANSA).

