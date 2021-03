Basket, Sport club Gravina e Gold & Gold Messina cercano risposte nella sfida di domani

Si affronteranno domani alle 18 al Palasport Comunale di Gravina Sport Club Gravina e Gold & Gold Messina, gara valida per il campionato di Basket, girone siciliano della serie C Silver 2020/21.

Si tratta della prima trasferta di campionato per la Gold & Gold Messina, in un campionato appena iniziato e che vede la partecipazione di sole 9 squadre.

I peloritani sono reduci dal passo falso casalingo con il Gela mentre lo Sport Club Gravina è ancora fermo a zero punti dopo due giornate (sconfitta in casa con la Fortitudo Messina ed in trasferta sul campo del CUS Catania). L'inizio di stagione è stato in salita per gli etnei che hanno avuto il loro punto debole soprattutto nella fase realizzativa con una media di 54 punti a match.

La Gold & Gold Messina invece cerca continuità e il coach Pippo Sidoti è stato chiaro: “La settimana è andata bene, abbiamo lavorato tanto ma ancora siamo in ritardo. Ma per domenica dobbiamo essere pronti e soprattutto non possiamo e non dobbiamo sbagliare”.

La gara sarà diretta da Francesco Giunta di Ragusa e Alex Oliver Di Mauro di Priolo Gargallo.

