Ultimi ritocchi al Rally del Tirreno: prorogate le iscrizioni

Si avvicina a grandi passi la 18^ edizione del Rally del Tirreno. La gara rappresenta la quarta e penultima prova di Coppa Aci sport 8^ Zona, sarà valida per il Campionato Siciliano nonché per la Michelin Cup, per l’R Trophy e Pirelli Academy. In contemporanea le vetture storiche disputeranno la 5^ edizione dell'Historic Rally.

In queste ore sono state rivelate delle novità di carattere organizzativo riguardanti il programma e il percorso. In primo luogo, a fronte di un folto numero di adesioni, è stato necessario prorogare le iscrizioni a mercoledì 3 agosto in modo da gestire il flusso degli arrivi in paddock. Inoltre, sono state apportate delle modifiche al percorso ed in particolare la Prova Speciale Colli 4 strade è stata accorciata da km 9.700 a km 9.050. Nella prova, che costituirà la prima, terza e quinta del Rally, è stata anche inserita una variante al classico bivio 4 strade. Invariato il chilometraggio della prova Rometta di km di 9.500 in cui è stato aggiunto un pettine alla chicane che da tre passa a 4 barriere di rotoballe, sulla quale si transiterà come seconda, quarta e sesta prova.

A seguito di questa variazione e dei collaudi è arrivato l'ok dell'ex Provincia e sono arrivati i nulla osta dei Comuni attraversati con in testa Villafranca Tirrena. Confermata la logistica dell’area ex Pirelli che ospiterà la direzione gara, i servizi, la sala stampa, le verifiche e il parco assistenza e da cui prenderà il via la prima vettura alle ore 0.00 di domenica 8 agosto.

