Alma Patti Basket al via della stagione con il problema di sostituire Alice Mandelli

Con la presentazione della squadra e lo staff, il settore giovanile e la dirigenza, l’Alma Patti Basket del presidente Attilio Scarcella si avvicina ufficialmente all’inizio del secondo campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile. La formazione siciliana ha riabbracciato in presenza la città.

Ad aprire l'appuntamento è stato il presidente Scarcella, evidenziando l'arrivo della sua quarta stagione al vertice dell'Alma e ricordando l'entusiasmante primo anno in A2. «L’ultima è stata una stagione difficile, piena di limitazioni, ma che Patti ha giocato raggiungendo obiettivi incredibili e difficili da immaginare per una Cenerentola del campionato. Anche quella che sta per iniziare sarà un'annata difficile, ma l’idea di poter contare sul nostro pubblico ci restituisce un entusiasmo non indifferente».

«Abbiamo allestito una buona squadra, non è la stessa formazione dello scorso anno, ma noi dobbiamo lavorare e vogliamo lavorare sulla crescita di questa ragazze che già dopo due settimane e mezzo hanno dimostrato tutta la loro voglia di lottare in questa stagione», ha spiegato l'allenatrice Mara Buzzanca.

Ai saluti Alice Mandelli, costretta a rinunciare all'attività sportiva. L’Alma Patti Basket deve tornare sul mercato. Lo fa sull’onda dell’emozione suscitata dall’addio forzato della giocatrice, costretta a salutare il basket giocato a causa dell’assenza di cartilagine al ginocchio già operato. Mandelli ha comunque partecipato alla presentazione della squadra avvenuta ieri a Patti Marina, ma semplicemente per salutare staff e compagne in vista della partenza definitiva di domenica. «Auguriamo ad Alice le migliori fortune - ha dichiarato il presidente Scarcella -. Il suo addio non è una bella notizia per noi e colpisce l’idea che non possa più scendere in campo. Siamo già sul mercato alla ricerca di una giocatrice che possa sostituirla, Alice sarebbe stata un punto di riferimento all’interno del nostro roster e trovare un innesto che possa rimpiazzarla non sarà affatto facile. Porteremo a Patti la decima giocatrice - garantisce il presidente Alma -, tra poche settimane contiamo di completare nuovamente il roster».

«A Patti ho sentito entusiasmo, mi dispiace moltissimo lasciare ma non potrò giocare né qui né con un’altra squadra - ha detto Alice Mandelli durante l’evento organizzato a Patti Marina -. Auguro alle mie compagne di vivere una splendida stagione e spero soprattutto “mangino” letteralmente questo campionato». Toccante l’abbraccio di saluto tra la veterana Alice Mandelli e la giovanissima Benedetta Dell’Orto: le due giocatrici già compagne di squadra al Sanga.

