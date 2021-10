L'Acr Messina esonera l'allenatore Sullo, in pole per la sostituzione Capuano

L'Acr Messina esonera il tecnico Salvatore Sullo. Fatale al tecnco la sconfitta sul campo del Monterosi. La società in un comunicato, rende noto che "l’Acr Messina, visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra, in seguito ad un confronto con il responsabile tecnico Salvatore Sullo, nel quale lo stesso ha manifestato le proprie difficoltà, ha deciso di comune accordo con l’allenatore di interrompere il percorso intrapreso. L’Acr Messina ringrazia l’allenatore campano per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, augurando le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera".

Momento negativo per il club giallorosso

Il club giallorosso ha incassato la sconfitta (1-3) nel match interno di serie C contro i laziali del Monterosi Tuscia: al "Franco Scoglio" è arrivato il quarto ko di fila e il secondo consecutiva in casa. Un ruolino di marcia preoccupante che ha portato la dirigenza dell'Acr ad esonerare il tecnico della squadra. Troppo pochi i 5 punti conquistati in 8 incontri e diciottesimo posto in classifica: un andamento che fotografa il difficile momento di gioco e risultati della squadra alla ricerca di quella identità tattica indispensabile in un torneo di serie C difficile come non mai.

Eziolino Capuano in pole per la sostituzione

Il club messinese nelle prossime ore potrebbe definire la sostituzione del tecnico e, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe già un nome per il dopo-Sullo. La dirigenza della società avrebbe sondato il terreno per arrivare ad Eziolino Capuano, tecnico con una lunga militanza nella categoria. L'ultima esperienza in panchina si è conclusa lo scorso 4 febbraio 2021 con l'esonero dal Potenza. La squadra lucana era al sedicesimo posto della classifica, in zona play-out. L'Acr Messina tornerà in campo il prossimo 17 ottobre proprio sul campo del Potenza.

