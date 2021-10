Calcio femminile, la Jsl Brolo sceglie la linea verde per il via al campionato

La Jsl Women di Brolo esordirà domenica 31 ottobre a Monreale nel campionato siciliano d’Eccellenza di calcio femminile. «Dopo l’indimenticabile cavalcata della scorsa stagione, culminata con la finale playoff contro il Catania, la squadra neroverde approccia con entusiasmo la nuova intensa annata agonistica», si legge in un comunicato della società.

Particolare la formula con il club presieduto da Francesco Caruso inserito nel girone A assieme a Academy Sant’Agata, Marsala, Monreale e Vigor Montelepre, mentre nell’altro raggruppamento competeranno Camaro, Don Bosco, Gloria, Santa Lucia e Cr Scicli. Al termine della regular season (gare di andata e ritorno), le migliori tre classificate prenderanno parte ai triangolari della poule promozione in serie C, mentre le formazioni dal quinto al sesto posto si sfideranno nella poule B per garantirsi il «premio iscrizione» valido per il prossimo torneo regionale.

«Siamo tutti carichi e concentrati in attesa del fischio d’inizio - dichiara il tecnico Jsl Marco Palmeri –. Dal 14 settembre lavoriamo per farci trovare pronti al debutto. Confrontarci con altre realtà ci permetterà di proseguire nel costante percorso di crescita. Abbiamo scelto di avere una rosa molto giovane con l’età media più bassa del lotto perché l’obiettivo è sviluppare un progetto a lungo termine per formare una forte rosa, proiettata nel futuro».

