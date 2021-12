Capo d'Orlando, si allarga lo squarcio del PalaFantozzi: il basket minaccia di fermarsi

«Non possiamo nascondere che la situazione è grave. Dal 2018 lo squarcio è peggiorato in maniera preoccupante e adesso si è arrivati al limite. Sarebbero oramai insufficienti interventi tampone. Il sindaco di Capo d’Orlando Francesco Ingrillì ha più volte dato rassicurazioni circa la realizzazione di un intervento. Purtroppo le sue sono rimaste solo promesse». È l’allarme lanciato da Francesco Venza, direttore generale dell’Infodrive Capo d’Orlando, squadra che milita nel campionato di Serie A2 di pallacanestro, a proposito delle condizioni in cui versa il PalaFantozzi, la struttura che ospita le partite della sua squadra. Venza minaccia anche di non iscrivere il club al prossimo campionato se la situazione non dovesse migliorare.

«Probabilmente i rischi che sta correndo il movimento cestistico orlandino non sono stati percepiti fino in fondo - continua Venza -. Qualora cedesse anche la seconda copertura, evento assai probabile, chiederò asilo al PalaMangano di Sant'Agata di Militello per terminare degnamente la stagione e poi chiudere definitivamente i battenti».

© Riproduzione riservata