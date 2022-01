Calcio a 5, colpo della Pgs Luce Messina: arriva l'argentino Agustin Bertirossi

La Pgs Luce Messina (serie B di calcio a cinque) chiude l’anno solare con un colpo di mercato. La società biancazzurra ufficializza l’arrivo del pivot argentino Agustin Bertirossi. Classe 1999, dotato di ottima tecnica e di un eccellente sinistro, Bertirossi ha vestito, nelle ultime tre stagioni, la maglia del Mortellito, fornendo un prezioso contributo alla promozione in serie B della squadra barcellonese. «È un giocatore che si adatta alle nostre esigenze - dichiara il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto -. Non avrà bisogno di molto tempo per ambientarsi, avendo disputato gli ultimi campionati a pochi chilometri da Messina. Gli diamo il nostro affettuoso benvenuto».

Il club dello Stretto saluta, invece, il 24enne laterale spagnolo Ivan Benitez Molina. «Ringraziamo Ivan per l’impegno profuso in questi mesi vissuti insieme e gli auguriamo le migliori fortune umane e professionali». La Pgs Luce completerà il 15 gennaio il girone d’andata in casa della Meriense, sarà il primo impegno ufficiale della formazione allenata da Sergio Carnazza nel 2022.

