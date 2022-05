Volley, Sant'Anna Messina promossa in A-2 ma non ha un impianto per il prossimo torneo

«È una situazione drammatica non c’è nemmeno un impianto sportivo agibile a Messina rischiamo quindi di non poter disputare il campionato». Lo dice Fabio Costantino presidente della squadra di volley Akademia Sant'Anna neopromossa in serie A-2.

«Abbiamo ricevuto dalla lega volley tutte le prescrizioni - prosegue Costantino - per poter svolgere il campionato, ed è necessario avere due impianti in regola, così che se uno dovesse avere problemi, c’è l’altro per sostituirlo. Circa un anno fa avevamo chiesto al Comune di attivarsi viste le nostre ambizioni per la promozione. Nonostante sia passato un anno, il comune non è intervenuto. Siamo molto esposti presto dovremo firmare dei contratti con i giocatori e con gli sponsor. Auspichiamo di avere al più presto delle risposte, quest’anno abbiano fatto enormi sacrifici e vorremmo perdere tutto per l’inerzia delle istituzioni».

