Lutto nel tennis siciliano, è morto il maestro messinese Francesco Giordano

Tennis siciliano a lutto per la morte di Francesco Giordano. Lo storico maestro messinese, punto di riferimento per il tennis peloritano e della Sicilia, si è spento all’età di 76 anni.

Innamorato della racchetta, Giordano ha scritto pagine di storia per il tennis siciliano. E’ stato il primo siciliano ad avere vinto, nel 1960, la “Coppa Porro Lambertenghi” massima competizione nazionale riservata alla categoria deli “Under 14”. Da “senior” ha raggiunto la classifica federale di “Prima categoria” e, successivamente, per un anno, ha conquistato il titolo di Campione Italiano di seconda categoria. Ha vinto inoltre, negli anni '50, '60 e '70 molti campionati regionali assoluti e di categoria.

In qualità di tecnico-istruttore del Tennis Club Messina, ha tenuto a balia intere generazioni di promettenti giovani tennisti messinesi e , dal 1991 al 2000, ha collaborato col Presidente del Comitato Provinciale F.I.T., per la creazione e conduzione del Centro Tecnico di Messina, finalizzato alla partecipazione, con ottimi risultati, della rappresentativa messinese alla “Coppa delle Province”, competizione nazionale a squadre riservata alla categoria dei ragazzi “Under 12”.

"Il tennis siciliano piange un grande maestro e un grande uomo - dice il presidente della Fit Sicilia, Giorgio Giordano - storico maestro che ha avvicinato al nostro sport migliaia di bambini trasferendogli quei valori come la passione, la sportività, la correttezza, la lealtà che lui aveva nel sangue".

"Il tennis messinese è in lutto per le perdita del maestro Ciccio Giordano. Figura storica del nostro sport - si legge in un post della Fit Messina - , punto di riferimento per giovani e meno giovani. Lo vogliamo ricordare con questa foto scattata in occasione di un riconoscimento conferitogli dal Tennis Club Messina".

