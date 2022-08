È morto l'ex arbitro Alfredo Basile, è stato vicepresidente Aia della sezione di Messina

È morto l'ex arbitro Alfredo Basile. Durante la sua attività è stato un importante punto di riferimento per tutti i giovani che si sono voluti avvicinare alla professione. Aveva 77 anni.

Ad annunciare la morte è stata la sezione Aia di Messina. "Momento di infinito dolore per la nostra sezione, apprendiamo con tristezza la scomparsa del collega Arbitro Benemerito Alfredo Basile, già componente regionale e vicepresidente della nostra sezione. Alfredo, figura importantissima per tutti gli arbitri messinesi, mancherà a tutti noi. Il presidente Lo Giudice, il Consiglio Direttivo e tutti i fischietti messinesi si uniscono all’immenso dolore della famiglia", sta scritto in un post su Facebook.

Diffusa la notizia della morte, sono stati tanti i messaggi di cordoglio. "Nella mia poca ma intensa esperienza con l'Aia ho avuto l'onore di essere cresciuto da Alfredo Basile... Mi ha dato qualcosa di enormemente importante!! Un abbraccio forte...e sentitissime condoglianze alla famiglia", scrive Santi Giamporcaro. "Eri il vero punto di riferimento per tutti i giovani arbitri della sezione di Messina. Sei stato per tutti, anche per me, un uomo generoso, un padre, sempre pronto a dare consigli, sempre presente e sorridente. Fai buon viaggio Alfredo", scrive invece Enrico Di Giacomo.

Fabrizio Augimeri scrive che si tratta di un momenti di "Immensa tristezza. Lo ricordo con grande affetto e malinconia. Anni bellissimi a via Cangini, una famiglia più che un’associazione… ed era tale anche grazie alla gentilezza, allo stile, e alla passione di uomini come Alfredo Basile. Condoglianze ai suoi cari e un grande abbraccio alla comunità della sezione Aia di Messina". E Alessio Robberto aggiunge: "Ricordi indelebili mi legano al sig. Basile durante gli anni di Associazionismo in Aia Messina. Fra tutti, gli splendidi anni nella vecchia sezione di via Cagini in cui il maestro Alfredo, dal carattere buono ma severo, amava seguire le giovani leve incutendoci sempre un po' di soggezione ma sempre convinti di essere protetti da un grande maestro. Buon viaggio, Alfredo".