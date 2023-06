Un calcio alle disuguaglianze: dibattito a Taobuk su sport e inclusione

Sport e cultura: un binomio vincente che sarà promosso insieme da Taobuk Festival SeeSicily e Pelligra Italia nel corso della tavola rotonda Diamo un calcio alle disuguaglianze. Sport, libertà e inclusione, in programma sabato 17 giugno, ore 12, a Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, nell’ambito della XIII edizione della manifestazione, che si svolgerà dal 15 al 19 giugno e avrà quale tema «Le libertà». E non può esistere libertà senza pari opportunità, lezione che lo sport insegna con i tanti campioni che hanno raggiunto la vetta in virtù esclusiva del loro talento e della capacità di rispettare le regole.

L’appuntamento rientra nell’ottica di un approccio multidisciplinare del festival nei confronti del mondo contemporaneo, in cui lo sport rappresenta un elemento di coesione sociale, urbana, geografica e culturale, oltre che di promozione territoriale. Un’occasione di crescita e di valorizzazione delle risorse che trova sempre in Taobuk un’interlocuzione attenta.

In sinergia con Pelligra Italia, i cui importanti investimenti in Sicilia hanno riacceso i riflettori sullo sport come occasione di inclusione, l’evento è dedicato al senso del riscatto sociale attraverso le discipline sportive. E ciò privilegiando punti di vista e best practice su modelli ed esperienze condivise in cui l’attività sportiva - ovvero una cultura dello sport che educhi alla solidarietà, alla condivisione e al senso della comunità - contribuisca a promuovere comportamenti eticamente corretti, anche attraverso la creazione di significative collaborazioni pubblico-private. Al dibattito intervengono: Rosario Pelligra, presidente Pelligra Italia e Catania Football Club; Orazio Arancio, ex nazionale italiana rugby, presidente della commissione nazionale tecnici del Coni; Giovanni Caniglia, amministratore delegato Pelligra Italia; Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato Catania Football Club; Paolo Pizzo, schermidore, membro del consiglio nazionale del Coni; Luis Scola, chief executive officer Pallacanestro Varese. Modera Giovanni Finocchiaro, giornalista.

