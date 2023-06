Lipari, sulla rotta dei delfini: staffetta a nuoto attorno all’isola in meno di 10 ore

A Lipari sulla rotta dei delfini. Staffetta attorno all’isola portata a compimento in meno di 10 ore. L’iniziativa è stata organizzata dalla “vulcanica” Monica Blasi, fondatrice di “Filicudiconservation” con la collaborazione di 3 associazioni “Spartacus”, “Hicsunt Leones Varese” e “Asd Poseidon”. 14 gli esperti nuotatori provenienti da ogni parte d’Italia. E’ stata la quarta tappa del progetto "Eolie a nuoto: sulla rotta dei delfini" che quest'anno ha visto impegnati i nuotatori intorno all'isola di Lipari.

All’alba si sono tuffati da porto Pignataro e hanno percorso14 miglia a nuoto in staffetta per arrivare nel pomeriggio alle 17 a Marina Corta. “Abbiamo testimoniato – dice la biologa romana Monica Blasi - le difficoltà e i pericoli a cui vanno incontro delfini e tartarughe marine in queste acque e dimostrare il nostro amore per il mare Eoliano!”.

Il progetto nasce dalla collaborazione di Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine con associazioni sportive e professionisti di nuoto in acque libere ed è promosso nell'ambito delle attività del progetto Life Delfi con il patrocinio del Comune di Lipari - Amministrazione Comunale.

Tra gli organizzatori dell'evento e nuotatori anche Cristina de Tullio, una delle vincitrici dell'edizione 2023 del Trofeo Del Mare Uomini e Storie.

Foto e video notiziarioeolie.it