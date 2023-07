Da Vulcano a Capo d'Orlando, la traversata degli atleti paralimpici

Al via la Traversata NoLimits da Vulcano a Capo d’Orlando. I nove atleti paralimpici si sono tuffati nella mattinata dalla spiaggia dell'Asino di Gelso e pur con mare non proprio calmo puntano a raggiungere in giornata la cittadina tirrenica che si affaccia sull'Arcipelago.

L'arrivo nel litorale Nolimits è previsto intorno alle 17. La manifestazione è organizzata dall'associazione Nolimits di Capo d'Orlando e da Ricominciamo a volare di Vigevano. Tanto l’interesse intorno a questo evento sportivo inclusivo, unico nel suo genere. I campioni paralimpici mondiali, nazionali, europei e italiani sfideranno i 37 chilometri che separano l'isola dalla terraferma.

Foto Notiziarioeolie.it