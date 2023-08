A Lipari il ritorno alle Eolie di Sandro Mazzola J. insieme alla moglie Alessandra. Per ritrovare - ironia della sorte - l'amico juventino Gaetano Orto. In compenso per manifestare la sua fede neroazzurra si è voluto fotografare con la bici "sponsorizzata" dall'Inter. Nell'intervista parla del grande papà Sandro e dei suoi ricordi di ieri e di oggi.

Foto e video Notiziarioeolie.it