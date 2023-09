Guidotti e Woodland dominano (quasi) incontrastati il giro podistico delle Eolie

Al giro podistico delle Eolie non c'è pane per nessuno: quasi tutte le tappe in giro per le isole tra bellezze naturali, faraglioni e vulcani, se le sono aggiudicate Luigi Guidotti e Valerie Woodland.

Entrambi hanno “spadroneggiato” in lungo e in largo. Solo a Vulcano, si sono imposti, Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), collezionando, così, il 33° successo eoliano, e Teresa Latella (Podistica Messina), che hanno completato i 3,5 km previsti rispettivamente in 12’44” e 14’49”. Il giro è anche approdato a Lipari, Salina e Stromboli.

Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) e Valerie Woodland (Podistica Messina) hanno vinto il “21° Giro Podistico delle Isole Eolie”, manifestazione Fidal “Bronze” organizzata dalla Polisportiva Europa Messina. Nell’ultima tappa, svoltasi a Vulcano, una vera e propria “passerella”, si sono imposti, però, Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), collezionando, così, il 33° successo eoliano, e Teresa Latella (Podistica Messina), che hanno completato i 3,5 km previsti rispettivamente in 12’44” e 14’49”. Secondo al traguardo l’ottimo Luciano Calapristi (Meeting Sporting Club), attardato di soli 7”. Terzo Fausto Barbieri (Gabbi Bologna), quarto Mattia Guidetti (Corradini Rubiera), quinto Angelo Simone (Orecchiella Lucca), sesto Omar Menolascina (Fidippide), settimo Antonio Botte (Modena Runners Club), ottavo Matteo Lombardo, nono Gaetano Fasone (Torre Bianca) e decimo Luciano Gagno dell’Atletica Ponzano.

Tra le donne, sono arrivate insieme Latella e la compagna di squadra Woodland. Alle loro spalle: Francesca Colafati (Fidippide), Giorgia Sciascia (Meeting Sporting Club), Clara Braga (Atletica Bedizzole), Roberta Lodesani (Corradini Rubiera), Giovanna Di Pasquale, Anita Tron (Atletica Valpellice), Alessandra Mendola (Orrecchiella Luca) e Sara Bernardini della Podistica Solidarietà.

La classifica generale maschile (top ten): 1) Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) 1h53’21”; 2) Luciano Calapristi (Meeting Sporting Club) 1h58’58”; 3) Luigi Guidetti (Corradini Rubiera) 2h00’29”; 4) Fausto Barbieri (Gabbi Bologna) 2h06’43”; 5) Omar Menolascina (Fidippide) 2h08’03”; 6) Antonio Botte (Modena Runners Club) 2h11’43”; 7) Gaetano Fasone (Torre Bianca) 2h12’03”; 8) Mirco Bianchin (Atletica Valdobbiadene) 2h13’31”; 9) Luciano Gagno (Atletica Ponzano) 2h14’37”; 10) Felice Ruggeri (Podistica Messina) 2h15’47”.

“Tutto è filato liscio e pure questa ventunesima edizione del Giro ha regalato una bella settimana di sport e turismo – afferma Costantino Crisafulli, presidente della Polisportiva Europa -. la macchina organizzativa del “Giro” è complessa, poiché ci muoviamo su quattro isole ed occorre essere logisticamente impeccabili e anche fortunati con le condizioni meteo. Per il mare agitato abbiamo dovuto posticipare mercoledì la tappa di Stromboli, ma ci siamo rifatti proponendola giovedì. I partecipanti sono soddisfatti dell’esperienza vissuta in questo incantevole arcipelago e ciò ripaga i nostri sacrifici”.

