I campionati assoluti di dama a Palermo: il messinese Maijnelli si laurea campione d'Italia

Il messinese Michele Maijnelli, tesserato per il Club Dama Aosta, è il nuovo campione italiano assoluto di dama. Maijnelli (nella foto) si è laureato campione d’Italia a Palermo al termine dell’ottantasettesima edizione dei campionati nazionali assoluti che si sono disputati all’hotel Ibis Styles President di via Francesco Crispi.

Per Maijnelli, figlio d’arte, si tratta del secondo scudetto dopo il titolo vinto nel 2019. La dama sembra una questione di famiglia visto che una trentina di anni fa il padre Antonino Maijnelli aveva vinto il titolo a sua volta.

Solo terzo il favorito della vigilia, il trevigiano Alessio Scaggiante dell’Asd Energya fitness club Treviso, che è stato preceduto in classifica generale da Damiano Sciuto dell’Asd Dlf Messina piazzato al secondo posto.

Nelle altre categorie vittoria e titolo italiano per Francesco Senatore dell’Asd Dama Cosenza nel Gruppo II, vittoria per il palermitano Maurizio Cappellini dell’Asd Cd Palermitano nel gruppo III, per il nazionale Graziano Gravina dell’Asd Dama Cosenza nel gruppo eccellenze mentre Tommaso Lodato dell’Asd Dama Aosta conquista il titolo di campione italiano nel gruppo provinciali.