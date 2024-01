Tony Cairoli torna in pista con la nuova Ducati da cross: «Sento il fuoco che mancava da un po'»

Si chiama Ducati Desmo 450 mx la rossa del nuovo progetto che lancia Ducati nel mondo del fuoristrada, svelata a Madonna di Campiglio durante Campioni in Pista e che vedrà coinvolto nel progetto il messinese, nove volte campione del mondo, Tony Cairoli, che tornerà in pista prevalentemente come tester.

«Non è stata una decisione facile - ha detto Cairoli - dove stavo ero abbastanza comodo, ma questa nuova responsabilità mi ha creato un fuoco che mancava da un pò e ho voluto buttarmi in questa avventura: sapevo le capacità di Ducati e ringrazio tutto l'entourage.Le prime impressioni sono ottime», ha aggiunto Cairoli.

«Il primo anno sarà di sviluppo, lo affronteremo facendo competizioni ma l'obiettivo è sviluppare al meglio questa nuova moto», ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse dal 2013 al 2023, chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della nuova Ducati Corse Off-Road.

«La moto è uno spettacolo - ha detto Lupino - il progetto è nato bene, abbiamo un po' di lavoro davanti, non vedo l'ora di vedere fra un anno e mezzo cosa sarà di questa moto».